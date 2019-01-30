Військова прокуратура заперечила заяву ДБР про затримання командира на Донбасі

Жоден із командирів частин Збройних сил України не був затриманий на Донбасі в справі про контрабанду, повідомив Радіо Свобода керівник військової прокуратури Об’єднаних сил Олег Ціцак, коментуючи інформацію від Державного бюро розслідувань про затримання командира військової частини та майора головного управління військової контррозвідки Служби безпеки України.

«Дійсно, одним із затриманих, якому сьогодні обраний запобіжний у вигляді тримання під вартою, є працівник правоохоронного органу. Ніякого командира частини ніхто не затримував і жоден з командирів частин Збройних сил України в цій справі не фігурує. У справі фігурує військовослужбовець, але це далеко не командир частини», – заявив Ціцак.

Керівник військової прокуратури Об’єднаних сил у коментарі Радіо Свобода повідомив, що спочатку правоохоронцеві обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: «Ми оскаржили в апеляційному суді Донецької області цю ухвалу, і сьогодні апеляційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою».

За його словами, Державне бюро розслідувань було підключене до цієї справи «лише за день до реалізації».

30 січня ДБР повідомило, що командира військової частини та майора головного управління військової контррозвідки Служби безпеки України затримали в Сєвєродонецьку Луганської області під час отримання 2500 доларів хабаря за «неперешкоджання у переправленні великих партій цигарок російського виробництва» із непідконтрольних українській владі територій.

Штаб Операції об’єднаних сил заперечив повідомлення в ЗМІ про затримання в межах цієї справи Героя України командира 10 окремої гірсько-штурмової бригади підполковника Василя Зубанича.