На Донбасі за хабарництво затриманий командир військової частини та контррозвідник – ДБР

На Донбасі за хабарництво затриманий командир військової частини та майора головного управління військової контррозвідки Служби безпеки України, повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань України.

У відомстві заявили, що посадовців затримали в Сєвєродонецьку Луганської області під час отримання 2500 доларів хабаря за «неперешкоджання у переправленні великих партій цигарок російського виробництва» із непідконтрольних українській владі територій.

Чоловікам повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди).

Водночас прес-центр української воєнної операції на Донбасі заявляє, що «на сьогодні жоден з командирів військових частин зі складу Об'єднаних сил не затриманий та під вартою не перебуває». В ООС розповіли, що підозрюваних затримали 17 січня.

Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.

Орган почав свою роботу 27 листопада 2018 року. 30 січня слідчі Державного бюро розслідувань України розслідують 3 417 кримінальних проваджень.