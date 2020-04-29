Минулої доби бойовики стріляли на Донбасі 17 разів, загинув військовий – штаб ООС

У штабі орперації Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 17 разів відкривали вогонь на Донбасі, використовуючи заборонені до розміщення на лінії зіткнення види зброї.

«На жаль, внаслідок обстрілів 28 квітня Україна втратила одного мужнього захисника», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, ха поточну добу втрат серед українських військових немає.

«Від початку поточної доби російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Верхньоторецького, а з мінометів 82-го калібру вів вогонь поруч з Новотошківським. У відповідь на порушення українські воїни застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації», – вказали в штабі ООС.

Збройне угруповання «ЛНР» стверджує, що українська сторона минулої доби тричі порушила режим тиші. Угруповання «ДНР» на своїх ресурсах станом на ранок 29 квітня не повідомляє про обстріли на захоплених бойовиками територіях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.