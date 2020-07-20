На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків у понеділок загинув військовослужбовець Збройних сил України.

«Поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні у Міноборони повідомили, що до полудня бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Бойовики угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах у понеділок окупованого Донецька. Бойовики угруповання «ЛНР» про обстріли на окупованих сепаратистами територіях на своїх ресурсах не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.