ОВА: на Донеччині за добу через обстріли військ РФ 5 людей загинули і 4 – поранені

Донецька ОВА повідомила, що через російські обстріли на Донбасі у понеділок є жертви і поранені серед цивільних.

«За 28 серпня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 – в Дальньому, 1 – у Торецьку, Лимані та Великій Новосілці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – йдеться в повідомленні голови ОВА Павла Кириленка.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.