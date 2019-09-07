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07 Вересень 2019, Київ 09:46
Новини | Події

Бойовики здійснили 11 обстрілів минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 6 вересня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Підтримувані Росією бойовики здійснили 11 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі протягом минулої доби, повідомляє вранці 7 вересня штаб операції Об’єднаних сил.

Українські військові в цих обстрілах не постраждали, додали у штабі.

«Противник обстрілював позиції підрозділів об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю»,– йдеться в повідомленні.

З початком нової доби, 7 вересня, обстріли відновилися: бойовики двічі обстріляли позиції українських сил.

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Угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українську сторону в обстрілах своїх позицій. Зокрема, «ДНР» заявляє про загибель свого бойовика. В угрупованні «ЛНР» про загиблих не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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