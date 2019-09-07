Бойовики здійснили 11 обстрілів минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики здійснили 11 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі протягом минулої доби, повідомляє вранці 7 вересня штаб операції Об’єднаних сил.
Українські військові в цих обстрілах не постраждали, додали у штабі.
«Противник обстрілював позиції підрозділів об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю»,– йдеться в повідомленні.
З початком нової доби, 7 вересня, обстріли відновилися: бойовики двічі обстріляли позиції українських сил.
Угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинуватили українську сторону в обстрілах своїх позицій. Зокрема, «ДНР» заявляє про загибель свого бойовика. В угрупованні «ЛНР» про загиблих не повідомляють.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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