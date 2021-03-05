Стан пораненого біля Мар’їнки військового є тяжким – штаб ООС

Поранений 5 березня біля Мар’їнки на Донбасі український військовий, про якого раніше повідомляла українська делегація в ТКГ, перебуває у тяжкому стані, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Неподалік населеного пункту Мар’їнка російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл наших позицій зі снайперської зброї. Внаслідок цього вогнепального поранення зазнав один український воїн. Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий», – йдеться в повідомленні.

Загалом 5 березня станом на 17:00 на Донбасі зафіксували три порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків. Крім згаданого обстрілу біля Мар’їнки, були обстріляні також позиції ЗСУ біля Пісків, де, за даними штабу ООС, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь із підствольного гранатомета, і біля Авдіївки – зі стрілецької зброї.

«Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЄ на запровадження режиму «Тиша». Проте представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості», – йдеться в повідомленні.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинуватило ЗСУ в обстрілах і заявило про трьох загиблих бойовиків. В угрупованні «ЛНР» даних про обстріли 5 березня не наводять.

У лютому кількість обстрілів на Донбасі і загиблих внаслідок них збільшилася, порівняно з попередніми місяцями, було вбито цивільного, а на Донбас «закинуті» російські снайпери, свідчить щомісячний аналіз в зоні ООС від Радіо Донбас.Реалії.