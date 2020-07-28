ОГП порушив справи за фактами участі громадян Киргизстану, Боснії та Бразилії в бойових діях на Донбасі

Прокурори Департаменту нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора розпочали кримінальні провадження за фактами участі громадян Бразилії, Киргизстану, Боснії та Герцеговини в лавах російських гібридних сил у збройному конфлікті на сході України.



«Починаючи з 2014 року по теперішній час щонайменше три громадянина Киргизької Республіки, п'ять громадян Боснії і Герцеговини та сім громадян Федеративної Республіки Бразилія брали участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей», – повідомляє сайт Офісу генпрокурора 28 липня.



Провадження також відкрито за фактами умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч.4 ст. 447, ч.3 ст.110, ч.5 ст.260 Кримінального кодексу України, максимальна санкція за якими передбачає довічне позбавлення волі).



Іноземці перебували в різних формуваннях бойовиків, зокрема, в «14-му батальйоні територіальної оборони «Призрак», «11-му окремому мотострілецькому полку «Восток», «5-й окремій мотострілецькій бригаді «Оплот», «приватній військовій компанії «Вагнер».



«Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, ухваленої Генеральною асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року», – йдеться в повідомленні.



Проведення досудового розслідування зазначених кримінальних правопорушень доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України. В Офісі генпрокурора нагадали, що раніше вже реєстрували кримінальні провадження за фактами участі 20 французів і чилійця у збройному конфлікті проти України.