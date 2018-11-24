На Донбасі минулої доби поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу, 23 листопада, були поранені двоє військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як ідеться в ранковому зведенні, під обстрілом опинилися позиції українських військових поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Троїцьке, Піски, Верхньоторецьке, Мар’їнка й Березове.

Підконтрольні Росії угруповання бойовиків на Донбасі звинувачують українських військових в обстрілі своїх позицій. Зокрема, в угрупованні «ДНР» заявили про 21 порушення режиму тиші, а в угрупованні «ЛНР» – про вісім. При цьому про втрати чи руйнування не повідомляють.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.