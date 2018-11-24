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24 Листопад 2018, Київ 10:08
Новини | Події

На Донбасі минулої доби поранені двоє українських військових – штаб

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 23 листопада 2018 року (дані Міноборони України)

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У зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу, 23 листопада, були поранені двоє військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, підтримувані Росією бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Як ідеться в ранковому зведенні, під обстрілом опинилися позиції українських військових поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Троїцьке, Піски, Верхньоторецьке, Мар’їнка й Березове.

Бойовики зі Словаччини проти української армії
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Бойовики зі Словаччини проти української армії

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Підконтрольні Росії угруповання бойовиків на Донбасі звинувачують українських військових в обстрілі своїх позицій. Зокрема, в угрупованні «ДНР» заявили про 21 порушення режиму тиші, а в угрупованні «ЛНР» – про вісім. При цьому про втрати чи руйнування не повідомляють.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Президент Росії Путін та президент невизнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов. Москва, 14 листопада 2017 року
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Росія в обхід санкцій підтримує «ЛДНР» через Південну Осетію – The Washington Post

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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