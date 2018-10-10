На Донбасі загинули двоє, зазнав поранення один український військовий – штаб

Двоє українських військових удень 10 жовтня загинули на Донецькому напрямку, один військовослужбовець зазнав поранення на позиції поблизу Бахмутської траси, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Як указано в повідомленні, загибель військових сталася «під час виконання бойового завдання… внаслідок спрацювання ворожого вибухового пристрою».

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Під вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опинилися позиції поблизу населених пунктів Кримське, Золоте, Травневе, Красногорівка, Старогнатівка, Гнутове та Лебединське, вказано у вечірньому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 10 жовтня.

Читайте також: «Особливий статус» Донбасу продовжили до кінця 2019 року: що це означає?

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.