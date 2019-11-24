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24 листопада 2019, Київ 20:49
Новини | Події

ООС: бойовики застосували міномети та гранатомети на Донбасі 24 листопада

Український військовий біля Золотого-4 Луганської області, 10 червня 2019 року

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Підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим тиші у Донецькій області 24 листопада, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

Бойовики застосували міномети калібру 82 міліметри біля Водяного, поблизу Тарамчука – великокаліберні кулемети, а біля Красногорівки – станкові протитанкові гранатомети та кулемети.

На Луганщині обстрілів не зафіксували.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 24 листопада.

Як у Донецьку реагують на Зеленського?
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Як у Донецьку реагують на Зеленського?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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