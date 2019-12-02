Бойовики не здійснили жодного обстрілу на Донбасі 2 грудня – ООС

Підтримувані Росією бойовики не здійснили жодного обстрілу на Донбасі 2 грудня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил дані на 18 годину.

Відповідно, втрат серед особового складу в ООС не зафіксували.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.