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14 квітня 2020, Київ 19:15
Новини | Події

ООС: двоє військових поранені на Донбасі 14 квітня

Гнутове, Донецька область, лютий 2020 року

Двоє українських військових поранені на Донбасі 14 квітня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили чотири рази порушили режим припинення вогню.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Старомихайлівки. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 14 квітня.

Зброя-2020. Україна створила нові ракети
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Зброя-2020. Україна створила нові ракети

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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