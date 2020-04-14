ООС: двоє військових поранені на Донбасі 14 квітня

Двоє українських військових поранені на Донбасі 14 квітня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили чотири рази порушили режим припинення вогню.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Старомихайлівки. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 14 квітня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.