Бойовики застосували заборонені міномети за кілька днів до початку нового перемир’я – ООС

Контрольовані Росією сили застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети на Донбасі за кілька днів до початку нового перемир’я, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Ворог тричі відкривав вогонь по опорних пунктах наших захисників неподалік Старогнатівки. На цій ділянці фронту загарбники відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», – заявили в ООС.

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в ракетному ударі поблизу Петрівського. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 24 липня.

Тристороння контактна група домовилася про «повне та всеосяжне припинення вогню» на Донбасі з 27 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.