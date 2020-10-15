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15 жовтня 2020, Київ 08:24
Новини | Події

Бойовики 8 разів порушили режим тиші на Донбасі – ООС

Український солдат в окопі на передовій позиції української армії під Золотим-4, лютий 2020 року

Контрольовані Росією сили вісім разів порушили режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Три порушення зафіксовані 14 жовтня, ще п’ять –15 жовтня.

Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

Росія вторглася в Україну: 10 головних доказів
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Росія вторглася в Україну: 10 головних доказів

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Бойовики «ДНР» звинувачували українську армію у двох обстрілах. В угрупованні «ЛНР» наразі не повідомляли про бойові дії 14 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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