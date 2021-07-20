На блокпосту в Луганській області затримали підозрюваного у співпраці з бойовиками – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що гвардійці зі складу ООС затримали в Луганській області підозрюваного у причетності до незаконних збройних формувань.

19 липня гвардійці зі складу Об’єднаних сил на одному з блокпостів Луганщини затримали особу, яка ґрунтовано підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань. Близько 11:00, під час несення служби на стаціонарному блокпосту, гвардійці після обов’язкової перевірки документів обмежили пересування громадянина 1993 року народження. Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань. 27-річного громадянина затримано та доставлено до місцевого відділу поліції», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, чоловікові інкримінують вчинення «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

Раніше сьогодні в СБУ повідомили, що контррозвідники СБУ на Харківщині затримали «колишнього депутата» так званих «парламентів» угруповань «ЛДНР».