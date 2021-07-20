СБУ повідомила про затримання «колишнього депутата» бойовиків на Донбасі

Контррозвідники СБУ на Харківщині затримали «колишнього депутата» так званих «парламентів» угруповань «ЛДНР», повідомила у вівторок пресслужба СБУ.

«Встановлено, що мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та причетний до прийняття фейкової «конституції ЛНР». Під час обшуку у затриманого виявлено «паспорт громадянина ЛНР», а також «реєстраційні документи» псевдодержавного утворення. Встановлено, що він був «депутатом» так званих «Народної ради» і «парламенту Союзу народних республік Л/ДНР». Керівники псевдодержавного утворення неодноразово заохочували зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.