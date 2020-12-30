Військовий із Вінниччини помер 29 грудня на Донбасі – ОДА

У зоні проведення операції Об’єднаних сил помер український військовий із Вінниці 1998 року народження, повідомляє Вінницька обласна державна адміністрація.

За повідомленням, боєць помер 29 грудня, обставини смерті наразі невідомі.

«Військовослужбовець проживав у Вінниці…, не був одружений, у бійця залишились батьки, двоє братів та сестра», – йдеться в повідомленні.

В ОДА повідомили, що за час війни на Донбасі загинув 161 виходець із Вінниччини, померли від ран і хвороб 75 учасників бойових дій, безвісти зникли – двоє.

У зведенні пресцентру ООС за 29 грудня інформації про смерть бійця немає. Штаб ООС переважно подає дані про бойові втрати серед військових.