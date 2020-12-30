Бойовики сім разів порушили режим тиші на Донбасі – ООС

Контрольовані Росією сили сім разів порушили режим тиші на Донбасі 29 грудня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

Обстріли зафіксовані поблизу Водяного, Талаківки, Невельського та Авдіївки. Українські військові стверджують, що надали на обстріли «адекватну відповідь».

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі сіл Василівка, Пікузи (Комінтернове) та Ужівка (Ленінське). Бойовики не повідомляють про бойові дії 29 грудня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.