Бойовики сім разів порушили «тишу» на Донбасі – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики 29 грудня сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Так, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій із різних видів зброї, в тому числі з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а неподалік Невельського та Авдіївки – підствольні гранатомети», – йдеться в повідомленні.

У пресцентрі додали, що на численні обстріли українські військові відкрили вогонь у відповідь.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат і поранень немає. Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.