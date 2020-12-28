Бойовики здійснили 13 порушень на Донбасі, поранений український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 28 грудня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Це сталося внаслідок обстрілу з боку російських гібридних сил поблизу населеного пункту Чермалик на півдні Донецької області, ідеться у вечірньому зведенні.

Всього ж бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, інформують українські військові.

«Більшість із них були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але оперативні дії наших засобів РЕБ зупинили подальше його використання», – ідеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» звинувачую українських військових в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої бойовиками території.

Угруповання «ЛНР» ще не інформувало про бойові дії 28 грудня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.