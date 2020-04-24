Військовий поранений через обстріл на Донбасі – штаб ООС

Український військовий поранений 24 квітня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією сил, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, обстрілу зазнали позиції військових біля Лебединського в Донецькій області. Військовий зазнав вогнепального осколкового поранення, його стан задовільний, йдеться в повідомленні.

У штабі ООС уточнили, що бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні.

Попри те, що на Донбасі формально діє режим тиші, обстріли там не припиняються, сторони звинувачують одна одну в порушеннях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.