Порошенко: на Донбасі загинули 2 949 воїнів

Під час збройного конфлікту на Донбасі загинули 2 949 українських солдатів, заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Верховної Ради з нагоди п’ятої річниці збройної агресії Росії.

«Хочу нагадати: агресія почалася саме тоді, коли Україна мала позаблоковий статус. І найстрашніше, чого це нам коштувало: тисячі і тисячі людських життів. 2 949 воїнів віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість змінювати державу», – сказав Порошенко.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.​