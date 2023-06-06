ТікТок заблокував акаунт проєкту Радіо Свобода про Донбас

Соціальна мережа ТікТок заблокувала акаунт Донбас Реалії – проєкту Радіо Свобода – для жителів східних областей України, включно з окупованими теренами.

На момент закриття акаунту в квітні там було більше півтора мільйона вподобайок та низка відео, які зібрали мільйон і більше переглядів. Загалом на Донбас Реалії були підписані 76 тисяч користувачів. Серед найпопулярніших відео були розвінчання російських наративів про відбудову Маріуполя.

Рішення платформи було обґрунтоване тим, що в контенті були «сцени насильства та жорстокості». Попередження були висунуті, зокрема, за відео звернення ексгуматора тіл до російських солдатів та кадри з результатами російського обстрілу Слов’янська.

Редакція здійснила декілька спроб відновити акаунт, але вони були безуспішними. Тому Донбас Реалії відкрили новий акаунт в ТікТоці. Підписатися на нього можна тут.

Після перезапуску в травні акаунт уже зібрав більше ста тисяч переглядів і більше двадцяти тисяч підписників. Донбас Реалії також мають багатомільйонну аудиторію на YouTube, сторінку в Instagram та канал в Telegram.

Згідно з дослідженням комунікаційної агенції Plusone, за січень 2023 року, аудиторія ТікТок складає 15 мільйонів користувачів в Україні. Ця платформа є найпопулярнішою серед молоді (18-24 роки) і наблизилася за охопленням до аудиторії YouTube серед українців 25-34 років. На акаунт Радіо Свобода можна підписатися тут.

Російська влада регулярно обмежує доступ до соціальних мереж та платформ на окупованих нею територіях сходу і півдня України. Про проблеми з інтернетом в Донецьку раніше писали Донбас Реалії.