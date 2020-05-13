У прифронтовому місті Донбасу волонтери створили школу діджеїнгу: спецпроєкт Радіо Свобода 

У Торецьку Донецької області волонтери кількох громадських організацій створили школу діджеїнгу. Про це у мультимедійному проєкті «Ті, що «качають» місто» розповідають журналісти Радіо Свобода.

Ініціативу створили платформа Mem Idea HUB та громадська організація «Культурні хулігани». В один з останніх днів зими 2020 року активісти зіграли сет спеціально для Радіо Свобода.

У проєкті діджеї-волонтери розповідають про українські активності у не завжди дружньому середовищі, про довоєнний зв'язок Торецька з Донецьком і його клубним життям, а електронна музика звучить на тлі сірого міста, що потерпає від обстрілів та безробіття, у гігантському порожньому палаці культури шахтарів.

«Вони намагаються змінювати місто роблячи те, що їм подобається», – кажуть автори проєкту Тетяна Якубович і Сергій Коровайний.