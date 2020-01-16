В Офісі генпрокурора ініціюють розслідування про обстріли цивільних на Донбасі

В Офісі генпрокурора 16 січня повідомили, що ініціював досудове розслідування за фактами обстрілів цивільного населення на території Донецької області.

«Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора зареєстрували кримінальне провадження за фактами обстрілів житлових будинків на території Донецької області (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудового розслідування доручили слідчим ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Управління верховного комісара ООН із прав людини у листопаді минулого року повідомило Радіо Свобода, що від 14 квітня 2014 року по 31 жовтня 2019 року серед більш ніж 13 тисяч загиблих на Донбасі – щонайменше 3345 – були цивільними особами, у тому числі 298 – жертви катастрофи літака MH17.