Міноборони: з початку ООС від обстрілів бойовиків загинули 5 цивільних, ще 5 – підірвалися на мінах

П’ятеро цивільних жителів загинули і десятеро були поранені внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, від початку проведення операції Об’єднаних сил 30 квітня 2018 року, повідомляє Міністерство оборони України.

«Одночасно, протягом останнього місяця зросла кількість мирних громадян, які загинули або були травмовані в результаті спрацювання вибухових пристроїв на непідконтрольній Україні території. Це є наслідком нехтування російським агресором будь-яких норм мінної безпеки. Внаслідок підриву на ворожих мінах загинули п’ятеро цивільних осіб, троє з яких – діти, ще одного хлопчика важко поранено», – заявив командувач ООС Сергій Наєв на зустрічі з австрійською делегацією на чолі з послом Австрії в Україні Герміне Поппеллер.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей. Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.