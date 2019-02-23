Двоє цивільних загинули внаслідок вибуху поблизу КПП «Оленівка» на Донбасі

Удень 23 лютого на Донбасі загинули двоє цивільних, ще одна людина поранена. Це сталося внаслідок підриву автомобіля під час перетину лінії розмежування поблизу контрольно-пропускного пункту «Оленівка», повідомляють ресурси бойовиків і користувачі соціальних мереж.

Підрив стався о 14:00 між територіями, контрольованими урядом України і підтримуваними Росією бойовиками, перед постом угруповання «ДНР».

Жителі міста Сніжне, що на непідконтрольній уряду частині України, поверталися додому. Перед тим вони їздили по пенсію. За словами чоловіка, який вижив, водій транспортного засобу з'їхав на узбіччя для обгону, але не впорався з керуванням, і машину занесло.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.