На Донеччині за добу через російські обстріли поранені троє цивільних – ОВА

На Донеччині за добу внаслідок обстрілів російських військ поранень зазнали троє цивільних, повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 6 грудня стало відомо про 3 цивільних, поранених росіянами на Донеччині: у Бахмуті, Павлівці та Кураховому», – зазначив Кириленко.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ у Донецькій області загинули 1237 цивільних, ще 2694 зазнали поранень. Це дані без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі.

6 грудня Кириленко повідомляв, що російські війська за попередню добу поранили дев’ятьох цивільних у Донецькій області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.