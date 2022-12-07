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На Донеччині за добу через російські обстріли поранені троє цивільних – ОВА

Ілюстраційне фото. Кадр зі звільненого Лимана, 2 листопада 2022 року

На Донеччині за добу внаслідок обстрілів російських військ поранень зазнали троє цивільних, повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 6 грудня стало відомо про 3 цивільних, поранених росіянами на Донеччині: у Бахмуті, Павлівці та Кураховому», – зазначив Кириленко.

За його даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ у Донецькій області загинули 1237 цивільних, ще 2694 зазнали поранень. Це дані без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі.

6 грудня Кириленко повідомляв, що російські війська за попередню добу поранили дев’ятьох цивільних у Донецькій області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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