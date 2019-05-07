У ніч на 7 травня український військовий отримав поранення на Донбасі – ООС

У ніч на 7 травня український військовий отримав поранення на Донбасі, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Військові розповіли, що підтримувані Росією бойовики 6 травня 12 разів порушили режим припинення вогню, а 7 травня – чотири рази.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі села Пікузи. Бойовики «ЛНР» заявляють про п’ять обстрілів з боку Збройних сил України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.