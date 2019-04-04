Від початку конфлікту на Донбасі бойовики передали Україні 274 ув’язнених – МінТОТ

Від початку збройного конфлікту на Донбасі підтримувані Росією бойовики передали Україні 274 ув’язнених до початку протистояння, повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України у відповідь на запит Радіо Свобода. Серед них – дев’ять жінок.

У відомстві зазначили, що, зокрема, у грудні 2018 року та лютому 2019 року на підконтрольну Україні територію з місць тримання під вартою на окупованому Донбасі передали 88 людей, у тому числі п’ятьох жінок.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинулиблизько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.