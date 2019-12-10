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10 грудня 2019, Київ 09:08
Новини | Події

На Донбасі 9 грудня загинули троє українських військових – штаб

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 9 грудня 2019 року

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У зоні бойових дій на Донбасі 9 грудня загинули троє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Як ідеться в повідомленні, це сталося «внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої».

У ранковому зведенні не вказано, де саме і за яких обставин загинули військові.

За даними штабу, впродовж минулої доби російські гібридні сили сім разів порушили режим припинення вогню.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не оприлюднили зведених повідомлень про бойові дії 9 грудня.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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