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21 січня 2020, Київ 18:29
Новини | Події

Бойовики на Донбасі стріляли двічі, втрат серед бійців ЗСУ немає – штаб

Військові кажуть, що бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями видів зброї

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У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку доби 21 січня двічі відкривали вогонь у бік позицій Збройних сил України.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – повідомили у штабі.

За даними військових, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

В угрупованннях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про обстріли з боку ЗСУ упродовж дня.

Кого Україна віддала бойовикам?
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Кого Україна віддала бойовикам?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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