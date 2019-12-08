На Донбасі загинув один український військовий, поранені троє

У зоні бойових дій на Донбасі 7 грудня загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранень, один – бойового травмування, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили впродовж минулої доби, 10 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі і з застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри.

В угрупованні «ЛНР» заявили про одне порушення режиму тиші з боку українських військових.

В угрупованні «ДНР» повідомили про 12 таких порушень, нарахувавши 95 використаних ЗСУ боєприпасів.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.