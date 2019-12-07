Тіло загиблого на Донбасі полковника Каплунова повернули Україні – СБУ

Тіло співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ полковника Дмитра Каплунова, який загинув у «сірій зоні» на Донбасі разом з колегою 1 грудня, повернули на підконтрольну Україні територію, повідомила у фейсбуці речниця СБУ Олена Гітлянська.

1 грудня грудня в штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що полковники Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов підірвалися на вибухових пристроях у Донецькій області. Згідно з повідомленням, вони протидіяли диверсійно-розвідувальній групі підтримуваних Росією бойовиків, які намагалися проникнути у тил українських військових.

Служба безпеки України повідомила, що Волочаєв та Каплунов були бійцями спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ.

3 грудня президент України Володимир Зеленський присвоїв полковникам звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Зранку 4 грудня біля будівлі Служби безпеки України на вулиці Володимирській у центрі Києва відбулася церемонія прощання з Денисом Волочаєвим. Тривали переговори щодо повернення тіла другого загиблого.