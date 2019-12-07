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07 грудня 2019, Київ 14:17
Новини | Суспільство

Тіло загиблого на Донбасі полковника Каплунова повернули Україні – СБУ

Дмитро Каплунов

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Тіло співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ полковника Дмитра Каплунова, який загинув у «сірій зоні» на Донбасі разом з колегою 1 грудня, повернули на підконтрольну Україні територію, повідомила у фейсбуці речниця СБУ Олена Гітлянська.

1 грудня грудня в штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що полковники Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов підірвалися на вибухових пристроях у Донецькій області. Згідно з повідомленням, вони протидіяли диверсійно-розвідувальній групі підтримуваних Росією бойовиків, які намагалися проникнути у тил українських військових.

Служба безпеки України повідомила, що Волочаєв та Каплунов були бійцями спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ.

/**/ /**/ Полковник СБУ Денис Волочаєв загинув на Донбасі 1 грудня
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3 грудня президент України Володимир Зеленський присвоїв полковникам звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Зранку 4 грудня біля будівлі Служби безпеки України на вулиці Володимирській у центрі Києва відбулася церемонія прощання з Денисом Волочаєвим. Тривали переговори щодо повернення тіла другого загиблого.

/**/ /**/ Загиблі на Донбасі у війні з Росією полковники СБУ Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов, які були бійцями спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України
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