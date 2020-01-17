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17 січня 2020, Київ 07:54
Новини | Події

На Донбасі загинув український військовий, бойовики стріляли 16 разів – штаб

Пропускний пункт українських військових поблизу Золотого, листопад 2019 року

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У зоні бойових дій на Донбасі 16 січня загинув один український військовий, підтвердив попереднє повідомлення вранці 17 січня штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили 12 обстрілів позицій українських військових, застосовуючи і заборонені Мінськими угодами озброєння.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 16 січня.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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