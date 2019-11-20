Бойовики на Донбасі стріляли 11 разів за добу, втрат немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 19 листопада російські гібридні сили 11 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, бойовики застосовували і заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметри.

Як ідеться в ранковому зведенні, втрат серед українських військових немає.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» не подавали зведених даних про бойові дії 19 листопада.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.