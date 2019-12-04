На Донбасі немає втрат серед українських військових 4 грудня – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі від початку доби 4 грудня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили тричі обстріляли позиції Збройних сил України.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 4 грудня.

В угрупованні «ДНР» повідомили про смерть одного бойовиків у селищі Крута Балка на північ від Макіївки

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.