Бойовики на Донбасі здійснили 11 обстрілів за добу – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 10 грудня російські гібридні сили 11 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Як ідеться в ранковому зведенні, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.

В угрупованні «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії 10 грудня.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових в одному обстрілі впродовж минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.