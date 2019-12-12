На Донбасі поранені двоє українських військових, перемир’я немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 11 грудня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили 10 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи і заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметри.

«Російська Федерація не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до прийнятого підсумкового комюніке на переговорах лідерів «нормандської четвірки» у Франції», – ідеться в ранковому зведенні.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» немає зведених даних про бойові дії 11 грудня.

9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовилися, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня. Вони підтримали повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.

Крім того, лідери країн «нормандської четвірки» вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство.

Після зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що закон про особливий статус Донбасу може бути продовжений ще на рік.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.