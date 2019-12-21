Бойовики 6 разів порушили режим тиші на Донбасі – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 21 грудня російські гібридні сили порушили режим припинення вогню 6 разів, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил, застосовуючи в тому числі і заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 міліметрів.

Втрат серед українських військових немає, ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі околиці Донецька. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 21 грудня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.