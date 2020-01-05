Втрат унаслідок обстрілів на Донбасі немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 5 січня російські гібридні сили двічі обстріляли позиції українських військових, повідомив штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, втрат унаслідок обстрілів не було.

У штабі підтвердили, що один військовий загинув і один був поранений унаслідок наїзду вантажівки на вибуховий пристрій поблизу населеного пункту Золоте-5 у Луганській області.

Підтримувані Росією бойовики про бойові дії 5 січня ще не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.