Вантажівка військових підірвалася на міні в районі Золотого-5, один військовий загинув – штаб

Вантажний автомобіль ГАЗ-66 одного з підрозділів, які беруть участь в Операції об’єднаних сил, 5 січня підірвався на вибуховому пристрої в районі Золотого-5, повідомляє штаб ООС.

За попередніми висновками штабу, пристроєм була протитанкова міна ТМ-62.

«В результаті вибуху один військовослужбовець загинув, ще один отримав тяжкі поранення. На місці підриву працює слідча робоча група, яка з’ясовує усі обставини події. Командування об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця», – йдеться в заяві штабу ООС.

Міністерство оборони, з початку доби 5 січня бойовики незаконних збройних угруповань обстріляли позиції ООС поблизу Водяного. Обстріл вівся забороненими Мінськими домовленостями мінометами 82-го калібру. За даними Міноборони, внаслідок обстрілу втрат серед українських військових немає.

Напередодні ще двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. Постраждалих госпіталізували.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.