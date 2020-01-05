Бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ за добу – штаб

Незаконні збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі 4 січня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, вогонь вели з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об’єднаних сил неподалік Авдіївки, Верхньоторецького та Водяного, де відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, зі станкового автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», – йдеться в заяві.

Напередодні двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Про інші втрати штаб не повідомляє.

Угруповання «ДНР» звинуватило Збройні сили в обстрілі окупованої ним території напередодні. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв наразі не робило.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.