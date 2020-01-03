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03 січня 2020, Київ 08:56
Новини | Події

Бойовики застосовували гранатомети на Донбасі 2 січня – ООС

Військові розмовляють у бліндажі передової під Маріуполем, 13 грудня 2019 року

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Підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі 2 січня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

За даними ООС, бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 2 січня.

Донбас. Що станеться у 2020?
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Донбас. Що станеться у 2020?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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