Бойовики застосовували гранатомети на Донбасі 2 січня – ООС

Підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі 2 січня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

За даними ООС, бойовики застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 2 січня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.