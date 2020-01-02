Бойовики упродовж дня двічі стріляли на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 2 січня двічі (біля Новотроїцького і Оріхового) відкривали вогонь в бік позицій українських військових, втрат у ЗСУ через ці обстріли немає.

«Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – повідомили у штабі.

Бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» на своїх ресурсах даних про обстріли поточної доби не надають.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.