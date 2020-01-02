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02 січня 2020, Київ 08:40
Новини | Події

Бойовики тричі порушили режим тиші в перший день 2020 року, один військовий поранений – ООС

Український військовий на териконі поблизу Новотроїцького, 8 грудня 2019 року

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Підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим тиші в перший день Нового року, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 1 січня.

Донбас. Що станеться у 2020?
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Донбас. Що станеться у 2020?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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