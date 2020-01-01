У Міноборони навели розширені дані про становище на фронті на Донбасі

У Міністерстві оборони навели розширені й оновлені дані про становище на фронті на Донбасі з початку доби станом на 12-у годину.

За цими даними, за наявною інформацією, випадків порушення режиму припинення вогню з боку російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу не зафіксовано.

Також військові підтвердили інформацію про обстріли попереднього дня, 31 грудня: загалом п’ять випадків порушення режиму припинення вогню.

При цьому в повідомленні наголошено: «З метою збереження життя та здоров’я наші воїни декілька разів, застосовуючи легке піхотне озброєння, адекватно примушували окупантів до подальшого дотримання режиму тиші».

Як уже повідомляли вранці, бойових втрат серед українських військових унаслідок прицільних обстрілів противника за 31 грудня немає.

Водночас у новому повідомленні не уточнено, чи були за той день втрати іншого характеру, зокрема небойові.

«Підрозділи Об’єднаних сил щохвилини мужньо та пильно перебувають напоготові до підступних ворожих дій в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на сході нашої держави», – запевнили в Міноборони.

У підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, своїх заяв про становище на фронті протягом дня і свої втрати за день наразі не робили.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань. За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.