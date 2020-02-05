На Донбасі 4 лютого втрат серед українських військових немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 4 лютого і в перші години 5 лютого не було втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили 12 обстрілів упродовж минулої доби і ще двічі обстріляли позиції Збройних сил України вночі 5 лютого.

«Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 4 лютого.

В угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку українських військових упродовж минулої доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.