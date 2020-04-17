Бойовики здійснили три обстріли в Донецькій області – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 17 квітня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили здійснили три обстріли в Донецькій області – поблизу Опитного, Гнутового та Старогнатівки.

«Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни вчасно припинили злочинні дії російських найманців», – вказано в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 17 квітня.

Попри те, що на Донбасі формально діє режим тиші, обстріли там не припиняються, сторони звинувачують одна одну в порушеннях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.